Xe tải tông đuôi xe đầu kéo, hai người tử vong

Quảng TrịÔtô tải đi phía sau va chạm vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến hai người chết, ba người bị thương, sáng 8/12.

Khoảng 5h30, ông Nguyễn Văn Hậu, 59 tuổi, trú xã Vỹ Quý, Tiền Giang lái xe đầu kéo đi trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh hướng bắc nam. Khi đến đoạn xã Hoàn Lão thì gặp sự cố. Lúc này xe tải do anh Trần Văn Trung, 37 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa cầm lái đi phía sau tông vào.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hoàng

Hậu quả đầu xe tải biến dạng, hai người tử vong và ba người bị thương. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Phương tiện lưu thông hướng bắc nam phải chuyển hướng rẽ xuống đường Hồ Chí Minh tại nút giao thị trấn Phong Nha để tiếp tục hành trình.

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài gần 49 km qua tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 90 km/h. Đường không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.

Đắc Thành