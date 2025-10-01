MexicoNgười đàn ông mặc áo mưa hối hả vẫy tay ra hiệu nhưng xe tải chạy tới vẫn chèn thẳng lên vũng nước lớn.

Xe tải tạt nước lên người đi bộ dù được ra hiệu Video: Diario de Morelos

Một vụ việc tưởng chừng nhỏ nhặt ở Cuernavaca ngày 26/9 đã gây ra tranh cãi, khi một xe tải tạt nước vào người đi bộ ở khu Flores Magón, mặc dù nạn nhân đã ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ và tránh xa vũng nước.

Khi đó, người đi bộ, mặc áo mưa, dường như đang mở cửa vào nhà và thấy xe tải chạy đến nên vội ra hiệu. Nhưng tài xế lại tăng tốc và chạy xe thẳng qua vũng nước. Nước bắn thẳng lên người đàn ông lúc này đã xoay người úp mặt vào trong.

Đối với nhiều người, sự việc xảy ra không chỉ đơn thuần là một sự sơ suất, mà còn là một ví dụ về sự thiếu tôn trọng người đi bộ và tình trạng thiếu an toàn giao thông trong thành phố.

"Vấn đề không chỉ là việc tạt nước vào người khác, mà còn là thái độ và sự vô trách nhiệm của một số người lái xe", nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội, nơi vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận.

Một người viết: "Giờ chúng ta lại phàn nàn về việc nước bắn vào người sao?

Chuyện đó xảy ra thường xuyên và cũng bình thường thôi khi trời mưa, vậy thì hãy phàn nàn về mây vì đã trút nước xuống". Lập tức, nhiều người khác phản ứng: "Bạn nói thế vì đó là vì không phải người thân của bạn. Đó là sự thiếu văn hóa!".

Người khác đưa ra giải pháp: "Việc này rất dễ sửa. Hãy cầm một hòn đá. Khi thấy ôtô hoặc xe máy chạy nhanh, hãy giơ cho họ thấy hòn đá và xem họ giảm tốc độ như thế nào. Đã có hai chiếc taxi vỡ kính rồi".

Nhiều người đặt câu hỏi liệu các công ty thuê tài xế có thiết lập quy trình tôn trọng người đi bộ hay chỉ đơn giản là ưu tiên tốc độ. Một số người thậm chí còn kêu gọi xử phạt nghiêm khắc đối với những tài xế kiểu này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về việc thiếu cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ ở Cuernavaca và sự thờ ơ của chính quyền trước tình trạng dễ bị tổn thương của những người đi bộ quanh thành phố.

Mỹ Anh (theo Diario de Morelos)