Phú ThọChạy sát dải phân cách, xe tải nhỏ bất ngờ nổ lốp, nhao lái rồi lật ngang đường hôm 22/3 tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tình huống giao thông: Đi ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h, lốp sau bên phụ chiếc xe tải nhỏ nổ khiến chiếc xe bị nhao lái rồi lật ngang đường. May mắn xe có gắn camera hành trình chạy phía sau kịp thời xử lý tình huống nên không có va chạm xảy ra. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Xe tải nổ lốp lật ngang trên cao tốc Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Nổ lốp trên cao tốc là tình huống nguy hiểm cao độ, nguyên nhân thường do áp suất lốp không phù hợp (quá căng hoặc quá non), lốp mòn, rách, hoặc chở quá tải khi chạy tốc độ cao.

Khi xảy ra nổ lốp, xe đột nhiên mất cân bằng, nhiều tài xế theo thói quen sẽ đạp mạnh chân phanh, nhưng việc này rất nguy hiểm vì có thể khiến xe mất trạng thái cân bằng, mất kiểm soát. Như trong video, tài xế đạp cứng phanh một lúc trước khi lật.

Điều cần làm là bình tĩnh buông ga, giữ chặt vô-lăng bằng cả hai tay, hướng vô-lăng về phía mà xe muốn tới. Mắt luôn phải hướng ra xa để xác định phần đường an toàn có thể đưa xe tới, thay vì hoảng loạn nhìn vào phía đầu xe, sẽ không thể đưa xe đi đúng hướng. Nếu vô-lăng bị "kéo", tài xế có thể đánh nhẹ lái về hướng ngược lại để giữ xe tiến thẳng.

Khi đã giữ được hướng chạy của xe, chân bắt đầu rà phanh giảm tốc, bật đèn khẩn cấp (hazard) và từ từ cho xe di chuyển về khu vực an toàn trên đường, ví dụ như làn khẩn cấp trên cao tốc, hoặc sát về lề phải. Trong suốt quá trình xử lý tình trạng nổ lốp, cần quan sát kỹ dòng phương tiện di chuyển xung quanh. Cuối cùng tài xế cần gọi cứu hộ để xử lý, hoặc tự lắp lốp dự phòng nếu có thể. Khi đỗ xe luôn phải đặt cảnh báo đúng quy định.

Nguyên Vũ