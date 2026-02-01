Phú ThọChiếc xe tải nghi mất phanh lao nhanh trên đường đèo, tài xế cố gắng đánh lái né nhiều phương tiện trước khi xe đâm vào vách núi, trưa 1/2.

Khoảng 12h30, xe tải biển kiểm soát Hà Nội đi trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến khu vực đèo Đá Trắng, xã Mai Châu (Phú Thọ) thì lao theo khúc cua xuống dốc với tốc độ nhanh.

Xe tải mất phanh né nhiều phương tiện trên đèo đá trắng Xe tải nghi mất phanh né nhiều phương tiện trên đèo đá trắng. Video: Công an xã Mai Châu

Lúc này, tài xế đánh lái sang sát hộ lan taluy âm để né xe tải đi cùng chiều nhưng lại gặp một xe máy đi chiều ngược lại. May mắn xe máy kịp đánh lái để né xe tải. Sau đó, chiếc xe tải đánh lái lại sang chiều đường của mình để tránh lao xuống vực thì va chạm với xe tải cùng chiều và đẩy chiếc xe này xuống rãnh, va vào tayluy dương.

Chưa dừng lại, xe tiếp tục lao nhanh về phía trước nhưng may mắn né được ba xe loại bốn chỗ đi chiều ngược lại trước khi đâm mạnh vào hộ lan taluy âm rồi lao sang đường đối diện đâm vào vách núi, lật ngang.

Công an xã Mai Châu cho biết hai tài xế xe tải bị thương.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên. Đèo Thung Khe, còn gọi là đèo Đá Trắng, có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Gia Chính