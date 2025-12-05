Xe tải lùi ủi ngang hông xe con

Xe tải lùi ủi bẹp xe con Video: Nguyễn Tiến

Tình huống giao thông: Đường đông xe, hai chiếc ôtô quay đuôi vào nhau, xe tải bất ngờ đi lùi khi ở giữa hai ôtô là vài người đi xe máy len qua. May mắn những người đi xe máy kịp thời tránh được nhưng xe ôtô màu đen bị xe tải ủi một đoạn, bẹp phần cửa phụ bên lái.

Kỹ năng lái xe: Tài xế xe tải tham gia giao thông đường đông nên hạn chế lùi vì phía sau có thể có rất nhiều phương tiện rời vào điểm mù không quan sát được. Đặc biệt, các phương tiện nên giữ khoảng cách an toàn càng xa các tốt đối với những xe tải lớn nhiều điểm mù, tuyệt đối không di chuyển phía sau các xe này.

Nguyên Vũ