Xe tải lùi ra đường hất văng người đi xe máy

Lào CaiXe tải lùi phần đuôi ra đường ngay khi xe máy đi tới khiến người này bị hất văng, hôm 23/9 tại Xuân Giao.

Đi lùi, xe tải hất người đi xe máy vào ôtô con Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, xe tải không đóng nắp thùng khi lùi. Đúng lúc xe tải lùi ra đường thì một người đi xe máy chạy tới. Người này va trúng nắp thùng, xe trượt trên đường ngay khi một chiếc ôtô con ngược chiều lao tới. Nạn nhân nằm bất động, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện nhiều điểm mù như xe tải khi di chuyển cần đặc biệt quan sát kỹ không chủ quan và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Trường hợp đường hẹp, xe to nhiều điểm mù, muốn quay đầu an toàn lái xe nên có hỗ trợ của người hướng dẫn. Ngoài ra, khi tai nạn xảy ra lái xe nên lập tức hỗ trợ nạn nhân.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lỗi xe tải không đóng cửa thùng khi đang di chuyển bị phạt 600.000-800.000 đồng. Khi lỗi này gây tai nạn giao thông, mức phạt là 30-50 triệu đồng.

Với người đi xe máy, luôn tập trung quan sát rộng hai bên phía trước, không chỉ chăm chú nhìn vào làn đường đang đi. Khi thấy xe tải bên đường, cần thận trọng giảm tốc độ, đọc tình huống, nếu xe tải đang sáng đèn lùi, cần dừng lại nhường đường, sau khi xe tải lùi xong mới di chuyển tiếp.

Nguyên Vũ