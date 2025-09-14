Xe tải lật trên quốc lộ ở Lâm Đồng, ba người gặp nạn

Khoảng 16h, xe tải biển số Lâm Đồng chở 4 tấn hải sản chạy hướng Vũng Tàu - Phan Thiết do nam tài xế 37 tuổi điều khiển, trên xe có hai phụ nữ. Đến trước khu vực chợ Cam Bình, phường Phước Hội, ôtô lật nghiêng và trượt dài vào lề đường.
Các nạn nhân trong xe la hét, kêu cứu. Người dân sống gần đó chạy đến cạy cửa, đưa tài xế và một phụ nữ còn sống ra khỏi cabin, chuyển tới bệnh viện. Người phụ nữ 34 tuổi tử vong tại chỗ, mắc kẹt bên trong.
Cảnh sát đã điều xe múc đến nâng xe gặp nạn lên để đưa thi thể ra ngoài, điều tra nguyên nhân. Khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua, khá dốc.
Tư Huynh