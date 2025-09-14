Xe tải lật trên quốc lộ ở Lâm Đồng, ba người gặp nạn

Ôtô tải chở ba người chạy trên quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận cũ lật nghiêng, trượt vào lề đường, một phụ nữ tử vong tại chỗ, chiều 14/9.

Khoảng 16h, xe tải biển số Lâm Đồng chở 4 tấn hải sản chạy hướng Vũng Tàu - Phan Thiết do nam tài xế 37 tuổi điều khiển, trên xe có hai phụ nữ. Đến trước khu vực chợ Cam Bình, phường Phước Hội, ôtô lật nghiêng và trượt dài vào lề đường.

Xe tải lật trên quốc lộ 55 khiến một phụ nữ tử vong Khoảnh khắc xe tải bị lật trên quốc lộ 55, chiều 14/9. Video: Camera an ninh

Các nạn nhân trong xe la hét, kêu cứu. Người dân sống gần đó chạy đến cạy cửa, đưa tài xế và một phụ nữ còn sống ra khỏi cabin, chuyển tới bệnh viện. Người phụ nữ 34 tuổi tử vong tại chỗ, mắc kẹt bên trong.

Hiện trường xe tải lật khiến một phụ nữ trên xe tử vong trên quốc lộ 55. Ảnh: Nguyễn Tư

Cảnh sát đã điều xe múc đến nâng xe gặp nạn lên để đưa thi thể ra ngoài, điều tra nguyên nhân. Khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua, khá dốc.

Tư Huynh