Xe tải lật trên đường Nha Trang đi Cam Ranh

Khánh HòaÔtô tải tông vào dải phân cách trên đèo Cù Hin rồi lật nghiêng trên đèo Cù Hin, đoạn qua xã Cam Lâm, khiến giao thông ùn ứ, chiều 3/12.

Khoảng 15h, trời mưa, tài xế Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi, lái ôtô tải biển số Khánh Hòa trên đại lộ Nguyễn Tất Thành hướng Nha Trang đi sân bay Cam Ranh. Đến khu vực đèo Cù Hin, xe bất ngờ lao vào dải phân cách, lật nghiêng, chắn một phần đường.

Xe tải lật trên đèo Cù Hin, xã Cam Lâm. Ảnh: Hoàng Sao

Cú tông mạnh khiến dải phân cách nứt vỡ, nhiều mảnh văng ra đường. Cabin xe kẹt vào khối bêtông, biến dạng; một bánh trước văng khỏi xe. Tài xế không bị thương, tự mở cửa thoát ra ngoài. Sự cố làm giao thông ùn ứ, CSGT phải phân luồng.

Đèo Cù Hin dài khoảng 8 km, nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh, là cung đường đẹp nhưng có nhiều khúc cua và mật độ xe đông.

Bùi Toàn