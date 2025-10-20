Xe tải lật gây ùn tắc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngXe tải chở hàng đông lạnh tông dải phân cách, lật nghiêng trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến giao thông ùn tắc hơn một giờ, chiều 20/10.

Khoảng 15h, ôtô tải thùng đông lạnh biển số An Giang chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua xã Sông Lũy, xe bất ngờ gặp sự cố, lao vào dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường.

Ôtô tải chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gây ùn tắc kéo dài, chiều 20/10. Ảnh: Phạm Tư

Đầu xe nằm chênh vênh trên các khối bêtông bị xô lệch, thùng xe vỡ rách, hàng hóa bên trong văng tung tóe ra mặt đường. Tài xế bị thương nhẹ, tự mở cửa thoát ra ngoài.

Sự cố khiến một chiều cao tốc bị phong tỏa, các phương tiện ùn ứ kéo dài khoảng một km. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng, hướng dẫn các xe tạm thời rẽ ra quốc lộ 1 từ nút giao Ma Lâm.

Khoảng một giờ sau, xe cứu hộ được điều đến cẩu phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cá, sò,... làm thức ăn chăn nuôi tôm từ thùng xe tải gặp nạn văng tung tóe trên đường. Ảnh: Phạm Tư

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), khai thác hơn hai năm nay, là đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có bốn làn xe với tốc độ tối đa 90 km/h.

Tư Huynh