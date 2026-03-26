Xe tải lật, đè chết hai người

Phú ThọĐang chạy trên quốc lộ 12B, xe tải chở đất lao sang làn đường đối diện, đè bẹp ôtô bốn chỗ cùng xe máy làm hai người chết, sáng 26/3.

Khoảng 8h, xe tải chạy trên quốc lộ 12B hướng Lạc Sơn đi Đại Đồng, khi đến khúc cua gần cầu Lâm Hóa, xã Lạc Sơn thì lao sang làn đường đối diện, lật nghiêng, dồn ép ôtô bốn chỗ và xe máy vào sát tường bao nhà dân. Đất trên xe tràn xuống, vùi lấp hai phương tiện.

Xe tải lật nghiêng, đè bẹp ôtô 4 chỗ và xe máy. Ảnh: Hồng Bùi

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ cùng người dân dùng máy múc, xẻng xúc đất tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h30, thi thể tài xế xe con 40 tuổi và người phụ nữ lái xe máy 47 tuổi, cùng trú xã Đại Đồng, được tìm thấy. Tại hiện trường, xe tải lật nghiêng ở sát mép đường đối diện, phía dưới là xe bốn chỗ và xe máy biến dạng, bị đất vùi kín. Quốc lộ 12B ùn tắc nhiều kilomet. Video tai nạn Phú Thọ Hiện trường cứu hộ vụ tai nạn giao thông ở Phú Thọ. Video: Hồng Bùi

Quốc lộ 12B là tuyến đường liên tỉnh kết nối vùng Tây Bắc với đồng bằng Bắc Bộ (Ninh Bình). Đoạn qua Lạc Sơn có hai làn xe, nằm ở khu vực trung tâm phía nam tỉnh, đóng vai trò trục giao thông chính.

Gia Chính