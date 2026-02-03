Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

Lâm ĐồngÔtô tải chở máy đào đổ đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 bất ngờ lao xuống vực sâu 5 m, tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương.

Hơn 12h, anh Lê Hữu Thịnh, 35 tuổi, quê Vĩnh Long lái xe tải chở theo máy đào chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Đi cùng có phụ xe Lê Văn Tuệ.

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, đoạn khúc của khu vực đài Đức Mẹ ở xã Đạ Hoai 2, ôtô lao xuống vực bên đường, lật nghiêng, được cây rừng cản lại nằm ở lưng chừng vực sâu khoảng 5 m.

Cảnh sát đưa thi thể tài xế ra khỏi xe tải gặp nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Tai nạn khiến tài xế Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II.

Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đưa được thi thể tài xế ra khỏi cabin xe lúc hơn 13h. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc cũ. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.