Xe tải lao thẳng vào dải phân cách, lật ngang

TP HCMChiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào dải phân cách cứng, đâm đổ cột biển báo và lật ngang, hôm 27/8 tại quốc lộ 1A, Thủ Đức.

Xe tải nhỏ lao thẳng vào dải phân cách Video: Thiết Tưởng

Tình huống giao thông: Khi xe gắn camera hành trình định chuyển làn vào đường bên trái cũng là lúc xe tải định chếch phải thoát ra ngoài. Như hai đường xiên hướng vào nhau, dường như để tránh va chạm, tài xế xe tải đánh lái sang trái. Tuy vậy ở tốc độ cao, xe không thể trở về làn cũ mà đâm thẳng vào cột biển báo và dải phân cách cứng, lật ngang. Chưa rõ thương vong cũng như thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tham giao thông nên nhường nhịn nhau, không tranh chấp dẫn đến mất kiểm soát. Khi muốn nhập làn, cần cẩn thận quan sát tình trạng giao thông của làn đường muốn đi tới. Mọi hành vi cố chạy nhanh để cướp đường, tạt đầu đều vi phạm giao thông và có thể dẫn tới những tai nạn nghiêm trọng.

Nguyên Vũ