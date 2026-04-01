Xe tải húc xe con xoay tròn trên cao tốc

Thái NguyênXe tải chuyển làn, húc vào đuôi xe con, đẩy chiếc xe này xoay vòng rồi bị hất văng ra dải phân cách.

Tình huống giao thông: Từ làn đường sát dải phân cách, chiếc xe tải bật tín hiệu và lập tức chuyển làn sang phải, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gần nút giao Yên Bình, nơi cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h.

Xe tải húc đuôi chiếc xe con màu đen phía trước. Chiếc xe con bị đâm xoay vòng, văng lên dải phân cách cứng rồi trượt ngược trở lại đường. May mắn lúc này ở làn đường sát dải phân cách không có xe nào chạy tốc độ cao tới. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Đường cao tốc là nơi cho phép ôtô chạy tốc độ cao, các phương tiện khi chuyển làn ngoài tín hiệu xin đường cần quan sát kỹ và chỉ chuyển hướng khi đảm bảo đủ khoảng cách an toàn. Trường hợp này xe tải chuyển hướng nhanh không nhận biết được xe con phía trước trong vùng điểm mù, hoặc tính toán sai về khoảng cách, tốc độ. Hành vi chuyển làn ẩu của lái xe tải còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

