BrazilChạy nhanh trên đoạn đường trơn, xe tải mất lái lao sang làn ngược chiều trước khi xoay lại đập vào xe đầu kéo cùng chiều.

Xe tải gãy gập cabin khi va vào xe đầu kéo Video: Itatiaita

Camera trên xe đầu kéo ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tải màu đỏ từ phía sau khi đang cố gắng vượt đã mất lái. Sau cú va chạm, cabin xe tải bị lật ngược về phía trước. Mặt đường trơn trượt vào thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 15h32 ngày 24/2 trên tuyến đường BR-040 tại Congonhas, bang Minas Gerais.

Tài xế xe tải bị thương sau vụ tai nạn. Đơn vị quản lý tuyến đường đã nhanh chóng điều động xe kiểm tra, xe cứu hộ và xe cứu thương đến hiện trường.

Một phần đường bị chặn, gây tắc nghẽn kéo dài khoảng 1 km. Đến 19h cùng ngày, các làn đường mới được giải tỏa. Cảnh sát địa phương khuyến cáo các tài xế khi di chuyển trong điều kiện đường trơn ướt, giảm tầm nhìn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh phanh gấp.

Xe đầu kéo có quán tính rất lớn, vì vậy một va chạm ngược hướng quán tính có thể khiến đầu xe gãy gập rất nhanh, nguy cơ gây thương tích lớn cho những người trên cabin.

Mỹ Anh (theo Globo)