Xe tải đổ dốc đâm xe máy ngược chiều

Ấn ĐộChiếc KTM chạy đúng làn nhưng bị xe tải chở nặng lấn sang chèn trúng.

Xe tải đổ dốc chèn sang xe máy làn ngược chiều Video: Blubee

Video được chia sẻ trên trang mạng xã hội hôm 24/12 với chú thích: "Chuyến đi sai lầm, đèo luôn khó khăn". Theo đó, một nhóm xe máy trong chuyến hành trình tới một điểm nghỉ mát trên đồi tại Tamil Nadu. Cả nhóm đang chạy đúng làn đường khi tới một khúc cua.

Từ hướng ngược chiều, một xe tải đang lên dốc và lấn hẳn sang làn của nhóm xe máy. Xe máy đầu tiên lập tức chuyển sang làn ngược chiều để tránh, trong khi xe tải chèn vào xe máy thứ hai, một chiếc KTM 390 Adventure.

Người điều khiển chiếc KTM dường như hơi bối rối, dừng lại và định tránh sang trái nhưng không kịp. Xe tải chèn vào bánh trước xe máy và cứ thế nhích tới. Người đi xe máy cuối cùng phải để nghiêng xe để tránh bị chèn qua.

Xe tải sau đó tiếp tục xuống dốc, trong khi những người đi xe máy tỏ ý khó hiểu trước cách hành xử của đối phương. Tuy nhiên, tài xế xe tải không hoàn toàn có lỗi, theo Cartoq.

Tài xế xe tải không có lựa chọn nào khác khi chiếc xe tải chở hàng nặng đang đổ dốc. Xe tải hoặc xe buýt sẽ phải có cách xoay xở khác biệt so với các dòng xe con khi chạy đường đồi núi. Do chiều dài cơ sở và bán kính vòng quay lớn, tài xế của các mẫu xe cỡ lớn này thường phải sử dụng các kỹ năng nhất định để di chuyển an toàn qua địa hình này.

Thông thường, các tài xế xe tải hoặc xe buýt sẽ điều khiển phương tiện vào làn ngược chiều ngay trước khi vào khúc cua. Nếu chạy đúng làn, có thể xe tải không thể thực hiện cú quay.

Trong video, tài xế xe tải không dừng lại sau khi va chạm với xe máy có thể do việc dừng lại trong tình huống này sẽ rất nguy hiểm. Dừng một chiếc xe tải đầy hàng trên đoạn đường cong xuống dốc rất rủi ro.

Mỹ Anh