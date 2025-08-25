Xe tải đánh lái gấp tông thẳng xe máy và lật ngang

Ninh BìnhTại giao lộ, xe tải đánh lái gấp tránh xe máy nên tông vào một xe máy khác, và lật ngang, ngày 23/8.

Xe ben không làm chủ tốc độ tông thẳng xe máy và lật ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại đường nhánh song song với QL38, thuộc phường Đồng Văn (Ninh Bình), xe tải khi đi đến giao lộ bỗng gặp một xe máy đi ngang đường. Tài xế bị bất ngờ, không giảm tốc độ kịp nên đánh lái về bên phải để tránh. Tuy nhiên, phía bên phải đường có xe máy khác đang đứng chờ. Hậu quả xe tải tông trực diện vào xe máy, sau đó lật. Hiện chưa rõ mức độ thương vong của tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Khi gần đến giao lộ, các phương tiện cần giảm tốc độ và quan sát kỹ, khi qua giao lộ mới tăng tốc trở lại. Đối với các loại xe có tải trọng lớn, tài xế cần thận trọng khi đánh lái hoặc chuyển hướng gấp. Đặc biệt luôn thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.

Theo nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, không đeo dây an toàn phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Phạm Hải