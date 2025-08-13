Xe tải đâm vào hộ lan, tài xế tử vong

Phú ThọĐâm vào hộ lan bằng lốp trên quốc lộ 6 ở xã Mai Châu, xe tải biến dạng, tài xế 25 tuổi tử vong, sáng 13/8.

Khoảng 0h35, người đàn ông 25 tuổi, quê xã Thường Xuân, Thanh Hóa lái xe tải chở sữa biển Hà Nội đi trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến xóm Suối Rút, xã Mai Châu, xe tải đâm vào hộ lan phòng vệ bằng lốp xe bên phải đường.

Xe tải biến dạng sau vụ tai nạn rạng sáng nay. Ảnh: Quỳnh Quả Quyết

Tài xế mắc kẹt trong cabin, thùng hàng bị vỡ, sữa tràn ra đường. Tài xế sau đó được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Nối Hà Nội với Tây Bắc, quốc lộ 6 dài 478 km, đi qua Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La và Điện Biên, chủ yếu có hai làn xe, trong đó có nhiều đoạn qua rừng núi, mặt đường hẹp, dốc cua tay áo.

Gia Chính