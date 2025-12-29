Xe tải đâm sầm vào xe đang dừng chờ tắc đường

Ninh BìnhChiếc xe tải lao nhanh đâm mạnh vào một xe tải khác đang dừng ở làn phải, hôm 28/2 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Duy Tiên.

Không làm chủ tốc độ, xe tải gây tai nạn trên cao tốc Video: Thái Bình

Tình huống giao thông: Ôtô gắn camera hành trình giảm tốc độ phía sau một loạt xe khác đang nối đuôi ở làn 1 trên cao tốc. Phía làn phải là một xe tải cũng đang dừng. Đột nhiên một chiếc xe tải khác không có dấu hiệu giảm tốc lao nhanh đến húc mạnh vào chiếc xe tải đang dừng. Chưa rõ thiệt hại từ va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các lái xe luôn phải làm chủ tốc độ để giữ một khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra nhất là trên cao tốc, nơi cho phép ôtô đi tốc độ cao. Nghị định 168/2024 quy định, ôtô không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước bị phạt tiền 2-6 triệu, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn mức phạt là 20-22 triệu đồng thời trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ