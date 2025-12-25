Xe tải đâm ngang sườn xe con khi cố vượt

Bắc NinhXe con sang gần hết đường thì bất ngờ bị xe tải lao lên, đâm ngang sườn hôm 24/12 tại Quế Võ.

Xe tải vượt ẩu đâm ngang sườn xe con Video: Duong BN

Tình huống giao thông: Phóng qua khá nhanh từ bên phải xe gắn camera hành trình, lái xe tải dường như bị chắn tầm nhìn nên không quan sát thấy có một xe 7 chỗ màu trắng đang sang gần hết đường. Xe tải đâm mạnh vào ngang sườn xe con, chưa rõ thiệt hại về người và tài sản.

Kỹ năng lái xe: Khi tới đường giao nhau, các phương tiện phải giảm tốc độ xuống tới mức an toàn, không được vượt lên khi bên cạnh đang bị xe khác chắn tầm nhìn. Đặc biệt với những chiếc xe cỡ lớn, thời gian để giảm tốc sẽ dài hơn so với xe con, nên mức độ thiệt hại cũng sẽ nặng nề hơn.

Nguyên Vũ