Trung QuốcHai hàng dài ôtô dừng trên cao tốc và một số người đang đi bộ lên phía trước xem tình hình thì xe tải lao đến.

Xe tải đâm liên hoàn 14 ôtô ở đám tắc đường Video: Zendioai

Ôtô gắn camera hành trình dừng lại giữa một đám tắc đường trên cao tốc G56 ở Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, hôm 8/8. Một phụ nữ mở cửa bên phụ của chiếc ôtô màu đỏ phía trước và bước xuống. Xung quanh cũng có một số người khác đi lên phía trước dường như xem xét tình hình.

Rồi tài xế của xe màu đỏ lách vào giữa hai hàng ôtô định chạy lên. Đột nhiên xe tải lớn lao đến, ủn xe tải nhỏ hơn đang dừng về phía trước. Tổng cộng 14 xe bị xe tải đâm trúng, với nhiều xe hư hỏng nặng, nhưng may mắn không có ai bị thương nặng.

Một ôtô hư hỏng nặng khi bị xe tải đâm trúng. Ảnh: 163

Cảnh sát giao thông Quý Châu nhắc nhở các tài xế cần thận trọng khi dừng, đỗ trên cao tốc. Đặc biệt, mọi người không nên ra khỏi xe và đi lại bất cẩn để tránh những nguy cơ mất an toàn.

Mỹ Anh (theo 163)