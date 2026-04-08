Xe tải đâm dồn toa 4 ôtô

Hưng YênNhiều ôtô giảm tốc dừng lại trong khi chiếc xe tải đi sau cùng húc mạnh gây va chạm liên hoàn hôm 6/4 tại Chợ Đầu.

Tình huống giao thông: Đường có dấu hiệu ùn ứ cục bộ, nhiều ôtô đi chậm và dừng hẳn lại trong khi một xe con và xe tải đi cuối cùng không kịp dừng đúng lúc. Va chạm đầu tiên là của chiếc Kia Morning trắng, đâm vào đuôi VinFast VF 5. Sau đó xe tải húc mạnh vào Morning, đẩy loạt xe con dồn về trước.

Xe tải đâm dồn toa bốn ôtô Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Trong khu dân cư (tốc độ quy định dưới 60 km/h), luật không có khoảng cách an toàn tối thiểu, mà yêu cầu tài xế chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước. Trong tình huống này, loạt xe chạy khá sát nhau, đặc biệt dù qua một đoạn đường trơn ướt.

Ngoài việc giữ khoảng cách, tài xế cũng cần nhận biết sớm khi xe phía trước sáng đèn phanh. Ngay lúc đó cần bỏ chân ga, rà chân phanh để giảm tốc kịp thời, và cũng là cách để báo hiệu cho xe phía sau về tình huống nguy hiểm.

Nghị định 168/2024 quy định ôtô không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn liên hoàn bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ