Xe tải đâm dồn, hất bay ôtô khỏi đường trên cao

Trung QuốcXe tải lớn lao tới đâm dồn một loạt ôtô nối đuôi trên đường cao tốc khiến một trong số đó nảy lên và rơi xuống bên dưới.

Xe tải đâm dồn loạt xe, hất bay một ôtô khỏi đường trên cao Video: MMBO

Người trên ôtô gắn camera hành trình ở làn sát dải phân cách la lên khi thấy chiếc xe tải lao thẳng đến hàng xe đang chạy chậm phía trước, hôm 26/9 ở Quý Châu. Một ôtô con màu trắng nảy lên rồi rơi xuống gầm cầu.

Tối cùng ngày, cảnh sát địa phương cho biết tai nạn giữa 5 ôtô khiến một người tử vong và một người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến xe tải đâm dồn loạt ôtô.

Khoảng cách từ trên cầu xuống bên dưới khoảng hơn 10 m. Ngoài ôtô bị rơi, một số xe bị đâm dồn cũng bị hư hỏng nặng.

Mỹ Anh (theo 163)