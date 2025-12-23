Xe tải chuyển làn ẩu, ủi xe con như đang 'bịt mắt'

Hà NộiĐang đi ở làn đường sát dải phân cách, xe tải lệch lái, đâm xoay ngang một xe con đi cùng chiều, hôm 22/12 tại cầu Thanh Trì.

Chuyển làn ẩu xe tải ủi xe con xoay ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường đông xe, xe tải nhỏ đang đi ở làn đường sát dải phân cách đột ngột bật tín hiệu xin đường và lập tức đánh lái sang phải. Lúc đó ở làn bên phải là một xe con đi tốc độ vừa phải. Tài xế xe tải thực hiện cú xoay vô-lăng như đang bịt mắt, dù xe con ở vào vị trí không quá khuất.

Tình huống khiến xe con bị xe tải đâm xoay ngang và bị ủi về phía trước một đoạn. Chưa rõ thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Tài xế xe tải đã khá chủ quan khi chuyển làn mà không quan sát. Bên cạnh đó, thói quen lái xe kiểu lạng lách, đảo làn liên tục bất cứ khi nào đường phía trước ùn ứ cũng là một trong những lý do lớn khiến giao thông thêm hỗn độn, dễ xảy ra tai nạn. Trong tình huống này, tài xế vi phạm lỗi chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông, phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng lái, theo Nghị định 168/2024.

Nguyên Vũ