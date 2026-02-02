Hải PhòngXe tải chuyển làn ẩu tông vào đuôi ôtô con đang đi làn giữa, khiến xe con xoay ngang, may mắn tài xế không bị thương.

Xe tải chuyển làn ẩu tông xoay xe con Video: CTV

Tình huống giao thông: Xe tải gắn camera hành trình lưu thông ở làn sát dải phân cách, trong khi ôtô con đi ở làn giữa, đêm 1/2 trên QL37. Khi đến gần giao lộ, xe tải bất ngờ chuyển làn sang phải và tông vào đuôi ôtô con. Cú va chạm khiến ôtô con bị xoay ngang trên đường. May mắn, tài xế không bị thương và có thể thoát ra ngoài bằng cửa ghế phụ.

Kỹ năng lái xe: Khi lưu thông trên đường nhiều làn, đặc biệt ở khu vực gần giao lộ, tài xế cần hạn chế chuyển làn đột ngột và phải quan sát kỹ phương tiện phía trước, phía sau. Việc bật xi-nhan sớm, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc khi chuẩn bị chuyển hướng giúp hạn chế va chạm.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi chuyển làn ẩu phạt 600.000-800.000 đồng, chuyển làn ẩu trên cao tốc phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Phạm Hải