Xe tải chở than trên phà đi Phú Quốc bốc cháy

An GiangKhói bốc nghi ngút từ xe tải chở than trên phà Kim Thủy Lâm khi còn cách đảo Phú Quốc khoảng 20 km, khiến hàng chục hành khách hoảng hốt, sáng 29/10.

Khoảng 4h, phà Kim Thủy Lâm chở 30 hành khách và 6 thuyền viên, kèm 26 ôtô, xe máy, trên hành trình Hà Tiên - Phú Quốc. Khi đến gần hòn Đồi Mồi (cách Phú Quốc khoảng 20 km) xe tải chở than đước trên boong bốc khói ngùn ngụt.

Thuyền viên lập tức phát tín hiệu khẩn cấp, dùng máy bơm nước chữa cháy và sơ tán hành khách.

Xe tải chở than bốc cháy trên chuyến phà đi Phú Quốc: Ảnh: Biên phòng An Giang

Biên phòng An Giang sau đó điều tàu cứu nạn cùng hơn 20 chiến sĩ tiếp cận hiện trường, hỗ trợ ứng cứu. Sau 50 phút, đám cháy được khống chế, phà tiếp tục di chuyển về bến Bãi Vòng. Hành khách được đưa lên bờ an toàn, không ai bị thương.

Ông Ngô Thành Nhân, Giám đốc Công ty Kim Thủy Lâm, cho biết than đước (than hầm từ cây đước) chưa tắt hết sau khi hầm nên ngún khói, khiến hành khách lo lắng. "Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hàng hóa dễ cháy trước khi đưa lên phà", ông nói.

Xe tải được đưa lên bến để phun nước dập tàn, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Tài