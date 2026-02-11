Xe tải chở hơn 15 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Nghệ AnKiểm tra xe tải chạy qua xã Nghĩa Lộc, cảnh sát phát hiện 180 con lợn nhốt phía sau thùng ôtô tải nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã lập hội đồng tiêu hủy lợn nhiễm dịch, hoàn thiện hồ sơ xử lý tài xế vi phạm.

Trước đó khoảng 2h ngày 5/2, sau quá trình theo dõi xe tải biển kiểm soát Quảng Trị nghi chở gia súc nhiễm dịch, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng liên ngành kiểm tra hành chính khi phương tiện chạy qua xã Nghĩa Lộc (trước đây thuộc huyện Nghĩa Đàn).

Xe tải chở 180 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát ghi nhận xe tải chở 180 con lợn, tổng trọng lượng hơn 15 tấn. Nam tài xế 42 tuổi, quê Quảng Trị, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; thùng xe không được kẹp chì niêm phong theo quy định.

Tài xế khai số lợn trên được vận chuyển từ tỉnh Thái Nguyên vào miền Trung để tiêu thụ dịp Tết Bính Ngọ.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An xác định toàn bộ số lợn trên nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn do virus gây ra, có thể xảy ra quanh năm, tỷ lệ chết gần 100%.

Đức Hùng