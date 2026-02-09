Xe tải chở bột mì bốc cháy trên đèo Lò Xo

Quảng NgãiÔtô đầu kéo chở bột mì bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Plô khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, chiều 9/2.

Khoảng 16h, ông Phạm Văn Sâm, 40 tuổi, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai, lái xe đầu kéo kéo theo sơmi rơ-moóc trên tuyến đường Hồ Chí Minh, hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Khi qua đèo Lò Xo, xe bất ngờ phát hỏa. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trạm CSGT Ngọc Hồi

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, bao trùm phần đầu xe. Chính quyền địa phương phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động lực lượng chữa cháy, đồng thời hỗ trợ cứu hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, song phần đầu xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn, lượng bột mì trên xe bị hư hỏng một phần.

Xe tải bốc cháy trên đèo Lò Xo Hiện trường vụ cháy. Video: Trạm CSGT Ngọc Hồi

Đến khoảng 18h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ tài xế đưa hàng hóa xuống xe để đảm bảo an toàn giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đèo Lò Xo dài 37 km nối xã Đăk Plo, Đăk Pek của Quảng Ngãi với xã Phước Sơn, Khâm Đức của Đà Nẵng. Đèo uốn lượn theo sườn núi, nhiều khúc cua gấp, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa.

Phạm Linh