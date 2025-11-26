Xe tải cháy rụi trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Hà TĩnhĐang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng chiều 26/11, một xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hàng hóa trên xe, khiến giao thông qua khu vực ách tắc.

Khoảng 15h, xe tải biển Thanh Hóa chạy hướng Nam Bắc, đến đoạn qua xã Kỳ Xuân thì lửa phát ra từ phía sau thùng xe. Tài xế lập tức tấp vào lề, cùng phụ xe dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Trong vài phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm thùng và cabin, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy, chiều 26/11. Ảnh: Hoàng Anh

Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh điều một xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, song phương tiện và hàng hóa phía sau thùng bị thiêu rụi. Nhiều tàn tro phủ kín mặt đường, dầu loang khiến khu vực trơn trượt.

Vụ cháy khiến xe cộ qua đây di chuyển khó khăn. Đến hơn 16h30, lực lượng chức năng hoàn tất giải phóng hiện trường, khôi phục lưu thông.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng