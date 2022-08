Phú YênÔtô tải chở nệm bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn khi đang đi trên quốc lộ 1, tài xế kịp thoát thân, sáng 24/8.

Xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Anh

Khoảng 5h, tài xế Đậu Ngọc Thái (34 tuổi, quê Nghệ An) lái ôtô tải biển số Hưng Yên chở nệm chạy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam. Khi tới xã An Dân, huyện Tuy An, xe bốc cháy dữ dội. Tài xế dừng xe tìm cách chữa cháy, song bất thành.

Nhận tin báo, nhiều xe chuyên dụng cùng lính cứu hỏa được huy động tới hiện trường, phun nước khống chế đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng ôtô tải cùng nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuyến đường qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Bùi Toàn