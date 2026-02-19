Khánh HòaÔtô tải đi trên đèo nối Nha Trang với Đà Lạt, đến độ cao 1.500 m bất ngờ bốc cháy, tài xế thoát thân kịp thời, trưa 19/2.

Khoảng 11h30, xe tải biển số Lâm Đồng (chưa rõ tài xế) chạy trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C, hướng Khánh Hòa đi Đà Lạt.

Khi đến đoạn qua xã Tây Khánh Vĩnh, ở độ cao khoảng 1.500 m, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau nên tấp xe vào lề, mở cửa thoát ra ngoài và hô hoán người đi đường tránh xa.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê Ôtô tải cháy trên đèo Khánh Lê, xã Tây Khánh Vĩnh, sáng 19/2. Video: Hoàng Sao

Ít phút sau, lửa bao trùm nửa thân xe, cabin cháy đen, khói bốc cao hàng chục mét. Một số ôtô vẫn cố vượt qua hiện trường; vài người đi xe máy hoảng hốt té ngã, được người dân dìu vào lề.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa) điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế, xe tải hư hỏng nặng. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đèo Khánh Lê dài 33 km, thuộc quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến nối Đà Lạt với Nha Trang, thường có nhiều xe du lịch qua lại và dễ sạt lở vào mùa mưa.

Bùi Toàn