Xe tải bốc cháy trên phố Hà Nội

Một xe tải đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt; đám cháy lan nhanh và được khống chế khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường.

Khoảng 14h40 ngày 20/12, xe tải thùng di chuyển trên phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt. Khi tới khu vực gần tòa nhà NƠ 4, Khu đô thị Pháp Vân, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế rời khỏi cabin, hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng lan rộng.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên phố ở Hà Nội Hiện trường vụ cháy. Video: Ngân Cam

Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe và lan sang một phần thùng phía sau. Các chiến sĩ phun nước trực tiếp khống chế hoàn toàn đám cháy. Hai bên đường, nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra sự việc, thùng xe không chở hàng hóa; phần đầu xe bị cháy rụi, trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt An