Xe tải bốc cháy sau va chạm, lan hàng chục xe máy điện

Trung QuốcVụ hỏa hoạn gần một ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu xảy ra khi dầu chảy từ xe tải gặp tai nạn lan sang dãy xe máy điện.

Xe tải chảy dầu sau va chạm, cháy lan hàng chục xe đạp điện Video: Weibo

Vụ cháy xảy ra gần một ga tàu điện ngầm sau khi một chiếc xe tải nhỏ gặp va chạm và bốc cháy, hôm 1/12. Dầu chảy ra làm lửa lan sang một ôtô, một hàng xe đạp và xe máy điện đỗ trên hè. Đám cháy được dập tắt sau khoảng một giờ và không có thương vong nào được báo cáo.

Các video lan truyền cho thấy đám cháy dữ dội tại hiện trường, tạo thành một vệt lửa dọc theo con đường, với lượng khói đen dày đặc bốc lên không trung. Khi lửa bùng phát được vài phút, tài xế của một xe chở nước đi qua cố dập lửa nhưng bất thành.

Mỹ Anh (theo QQ)