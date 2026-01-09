Xe tải bị vò nát khi lao trúng tàu hỏa hạng sang

Hải PhòngCú va chạm mạnh với đoàn tàu chở khách Hà Nội - Hải Phòng khiến xe vỡ nát phần đầu, hai người trên xe tải bị thương nặng.

Sáng 9/1, đoàn tàu khách hạng sang Hoa Phượng Đỏ đang chạy qua xã Lai Khê thì bị ô tô tải va chạm.

Xe do ông Vũ Ngọc Biển, 37 tuổi, điều khiển. Trên xe còn có ông Nguyễn Văn Huy, 45 tuổi, băng qua đường sắt để ra quốc lộ 5.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Ảnh: Xuân Hoa

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe ô tô tải bị thương, xe ô tô bị tàu kẹp chặt vào dải phân cách cứng, phần cabin ô tô bị vò nát.

Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng xử lý xong hiện trường, tàu HP1 tiếp tục hành trình về ga Hải Phòng.

Nhà chức trách xác định nguyên nhân tai nạn do lái xe không chú ý quan sát khi băng qua đường sắt. Xe đi trên lối dân sinh tự mở, không có gác chắn, không có người cảnh giới.

Lê Tân