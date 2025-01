Xe số sàn bất ngờ bán chạy trước khi bị khai tử

MỹDoanh số của dòng Golf GTI và Golf R bản số sàn tăng 48,6% và 29,6% trong 2024, sau khi Volkswagen cho biết sẽ dừng sản xuất trong năm nay.

Volkswagen quyết định ngừng sản xuất phiên bản số sàn của hai mẫu xe hothatch (bản hiệu suất cao của mẫu hatchback) là Golf GTI và Golf R khi ra mắt Golf 2025. Những tín đồ ôtô tại Mỹ vội đi mua các mẫu Golf số sàn trước khi không còn cơ hội.

Theo báo cáo của Volkswagen, doanh số của GTI trong 2024 tăng 48,6% so với 2023, trong khi Golf R cũng tăng 29,6%. Tỷ lệ lựa chọn số sàn so với số tự động đạt 41% đối với GTI và 52% với Golf R, so với tỷ lệ tương ứng 38% và 45% vào năm 2023.

Volkswagen Golf GTI phiên bản số sàn. Ảnh: Volkswagen

Mặc dù không nhiều xe bán ra trong bối cảnh chung, thị trường cho thấy vẫn có nhu cầu đối với các mẫu xe thể thao số sàn. Hãng Đức cũng đã tung ra phiên bản "Edition 380" của GTI để kỷ niệm năm cuối cùng của hộp số sàn.

Vậy tại sao Volkswagen lại ngừng sản xuất GTI và Golf R số sàn? Mặc dù hãng bán được một lượng đáng kể xe hothatch số sàn tại Mỹ, trên toàn cầu, rất ít khách hàng chọn loại hộp số này. Tình trạng này khiến Volkswagen phải đơn giản hóa quy trình sản xuất bằng cách ngừng sản xuất phiên bản số sàn. Ngoài ra, việc đầu tư để đưa dòng Golf đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 7 khắt khe càng làm cho việc duy trì hộp số sàn trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, Volkswagen vẫn không hoàn toàn bỏ qua hộp số sàn khi cung cấp phiên bản 6 cấp trong mẫu Jetta GLI nâng cấp - mẫu xe không bán tại châu Âu. Theo hãng, doanh số Jetta số sàn giảm từ 9% xuống còn 6% vào năm 2024 - có thể do hãng đã ngừng sản xuất Jetta bản tiêu chuẩn và Jetta Sport trong năm - nhưng doanh số GLI số sàn lại tăng từ 33% lên mức 38%.

Với việc GLI giờ đây là lựa chọn duy nhất cho dòng xe số sàn tại Mỹ, tỷ lệ lựa chọn này có khả năng tiếp tục tăng.

Cũng tại Mỹ, trong 2025, khách hàng thích cảm giác lái và muốn tự mình sang số còn nhiều lựa chọn khác, gồm tổng cộng gần 30 mẫu xe của nhiều thương hiệu khác nhau. Phần lớn trong số này là các mẫu xe thể thao, thường là coupe và mui trần, nhưng cũng có một số mẫu sedan, thậm chí là SUV và xe địa hình. Trong số đó có mẫu hatchback bình dân như Mazda3 hay sedan giá rẻ Nissan Versa, và chiếc bán tải duy nhất là Toyota Tacoma.

Mỹ Anh (theo Motor1)