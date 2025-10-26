Xe Skoda lập kỷ lục quãng đường hơn 2.800 km với một bình dầu

Tay đua vô địch châu Âu lái chiếc Skoda Superb sử dụng động cơ dầu đạt 2.831 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Miko Marczyk, tay đua vô địch giải đua Rally châu Âu 2025, lái chiếc xe chủ lực của thương hiệu Czech với quãng đường 2.831 km mà không cần đổ thêm nhiên liệu. Đây là chiếc Skoda Superb chạy diesel nguyên bản, ngoại trừ trang bị lốp có độ ma sát thấp và hệ thống treo lấy từ bản Sportline. Chiều cao gầm xe hạ 15 mm để cải thiện khí động học, ngoài ra xe không thay có thay đổi nào khác.

Để có cơ hội tối đa lập kỷ lục, Marczyk đổ đầy bình nhiên liệu có dung tích 66 lít. Sau đó tay đua 29 tuổi người Ba Lan giữ chân ga nhẹ. Hành trình của anh bắt đầu từ Lodz ở Ba Lan, qua Đức và Pháp rồi quay trở lại Hà Lan, Bỉ và Đức, tốc độ trung bình khoảng 80 km/h. Nhà vô định đã thể hiện sự kiềm chế chân ga, khác với thói quen đẩy chiếc Fabia RS Rally2 lên giới hạn trong những giải đua.

Mẫu Superb đạt kỷ lục 2.831 km với một bình dầu đổ đầy. Ảnh: Skoda

Chiếc Superb đạt kỷ lục trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và tay đua không khai thác hết sức mạnh của động cơ dầu diesel TDI 2 lít, công suất 148 Nm và mô-men xoắn 360 Nm. Ngoài ra để tối ưu hóa lộ trình, một xe hỗ trợ chạy trước vài km, cung cấp thông tin giúp anh dự đoán giao thông, hạn chế phanh gấp và tăng tốc mượt mà hơn.

Sau 2.831 km, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,61 lít/100 km, vượt xa con số hãng công bố chính thức là 4,8 lít/100 km. Khi di chuyển qua Pháp, nhờ có gió xuôi, xe đạt mức tiêu thụ chỉ 2,2 lít/100 km trong quãng đường 200 km. Các yếu tố khác như la-zăng 16 inch, chế độ lái Eco và trọng lượng chỉ 1.590 kg cũng góp phần giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Mặc dù đã lập kỷ lục, tay đua vô địch Rally vẫn muốn thử thách khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức cao hơn nữa. Mục tiêu tiếp theo của anh là chạy được 3.000 km chỉ với một bình nhiên liệu. Marczyk tin rằng điều này hoàn toàn khả thi, bởi trong lần chạy trước, anh phải vượt qua nhiều đoạn đường dốc dài và lái xe ban đêm trong điều kiện thời tiết lạnh giá ở Đức, nơi nhiệt độ xuống tới 1 độ C. Anh cũng tin rằng việc sử dụng dầu diesel cao cấp có thể tăng cơ hội đạt được cột mốc này.

Dù vậy, động cơ diesel đang dần biến mất. Ngay cả ở châu Âu, thành trì cuối cùng của động cơ diesel, nhu cầu cũng giảm mạnh trong những năm gần đây. Vào thời kỳ đỉnh cao ở đầu những năm 2010, động cơ diesel chiếm hơn 50% doanh số xe mới bán ra, trước vụ bê bối khí thải của tập đoàn Volkswagen. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), tính đến tháng 8/2025, thị phần xe mới trang bị động cơ disel đã giảm chỉ còn 8,3%.

Một lý do khiến động cơ diesel đang chết mòn là các hãng xe đang chuyển sang động cơ hybrid nhằm đáp ứng các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Tuy vậy, Skoda vẫn trung thành với động cơ dầu TDI quen thuộc trên một số mẫu xe, bao gồm cả Superb. Mẫu sedan chủ lực lập kỷ lục Guinness chứng minh rằng diesel vẫn là vua tiết kiệm nhiên liệu cho những chuyến đi đường dài.

Tuy nhiên, công ty mẹ của Skoda, tập đoàn Volkswagen, đang dần loại bỏ động cơ diesel. Những chiếc xe nhỏ hơn như Polo và Fabia đã không còn tùy chọn động cơ diesel mà chỉ còn lại trên Golf, Octavia và các mẫu xe lớn hơn. Nếu Liên minh châu Âu vẫn duy trì kế hoạch cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035, động cơ đốt trong sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường xe mới ở châu Âu.

Tân Quân (theo Motor1)