Xe siêu trường tự chuyển hàng không cần tài xế

MỹXe đầu kéo tự hành trang bị 13 camera, 6 cảm biến radar và 4 thiết bị LiDAR nhằm giám sát môi trường và điều khiển theo thời gian thực.

Atlas Energy Solutions, một nhà cung cấp cát lớn, hợp tác với Kodiak Robotics trong hoạt động vận chuyển cát hoàn toàn tự động đầu tiên trong ngành công nghiệp dầu khí Mỹ.

Xe tải tự lái của Kodiak được thiết kế để cải thiện hiệu quả và giảm số vụ tai nạn ở Lưu vực Permian của Texas, một khu vực nổi tiếng với những con đường nguy hiểm, với tuyến đường dài khoảng 33 km.

Xe đầu kéo không cần tài xế Video: Wall Street Apes

Theo Liên minh An toàn Giao thông Đường bộ Permian, trong thời gian 2018-2022, có 14,7 vụ tai nạn chết người trên 1.000 vụ va chạm trong khu vực, gần gấp đôi mức trung bình của bang Texas. Một số lượng đáng kể các vụ tai nạn này liên quan đến xe tải chở cát, thường hoạt động 24/7 với lịch trình chặt chẽ, dẫn đến các tai nạn do tài xế mệt mỏi.

Kodiak đã thực hiện chuyến giao hàng đầu tiên với công nghệ của mình và một tài xế an toàn trên xe vào năm 2019. Hãng cũng đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ an toàn để vận hành xe tự lái trên đường công cộng mà không cần người ngồi trong cabin.

Xe đầu kéo không người lái đang chở cát. Ảnh: Kodiak Robotics

Với sự ra đời của xe tải tự lái, một số người bày tỏ lo ngại rằng các tài xế con người sẽ bị loại bỏ. Nhưng Kodiak cho rằng điều đó không đúng.

Thực tế có sự thiếu hụt nghiêm trọng tài xế xe tải. Hiệp hội Vận tải Mỹ (ATA) ước tính thiếu khoảng 60.000 tài xế trên toàn quốc. Khi các tài xế xe tải lớn tuổi nghỉ hưu, tự động hóa có thể giúp lấp đầy khoảng trống này mà không làm mất việc làm.

Bước tiếp theo, Kodiak sẽ mở rộng gói giải pháp an toàn của mình sang các tuyến đường cao tốc dành cho khách hàng vận tải đường dài.

Mỹ Anh (theo Trucking Dive)