Xe siêu sang Bentley bằng gỗ giá 100.000 USD

Tác phẩm điêu khắc kích thước thật không có động cơ nhưng có thể lăn bánh và đánh lái để vận chuyển dễ dàng hơn.

Việc người mua xe sang lựa chọn nội thất gỗ sang trọng không phải là điều bất thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đưa ý tưởng này lên một tầm cao mới. Trong trường hợp này, kết quả không chỉ là một chiếc xe với gỗ bên trong, mà là một chiếc xe được làm hoàn toàn bằng gỗ: mô hình gỗ kích thước thật của Bentley Continental GT với mức giá có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.

Tác phẩm độc đáo này đến từ Bỉ, mặc dù nhà sản xuất vẫn còn là một bí ẩn. Xe làm bằng gỗ tếch và gỗ dán cao cấp dùng trong hàng hải, với hàng nghìn mảnh ghép được lắp ráp trên hai thanh gỗ đóng vai trò là khung gầm. Toàn bộ quá trình được cho là mất hơn 3.000 giờ để hoàn thành.

Bản độ được lấy cảm hứng từ thế hệ thứ ba của Continental GT, ra mắt năm 2017 và được sản xuất đến năm 2024. Lưới tản nhiệt lớn, khe gió, ống xả và viền đèn pha hình oval cùng đèn hậu có màu tối hơn so với phần còn lại của thân xe để tạo sự tương phản. Tỷ lệ có phần hơi lệch ở một số góc, nhưng các chi tiết như logo ba chiều khá ấn tượng.

Chiếc GT bằng gỗ có cửa mở với bản lề lộ, cabin phản ánh bố cục nguyên bản với khu vực táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa. Ghế ngồi phẳng hơn và ít chạm trổ hơn so với xe thật, mặc dù các đường nét chạm khắc cố gắng tái hiện lại chất liệu bọc da họa tiết kim cương đặc trưng của Bentley.

Ngoại trừ trục thép và cửa sổ acrylic, mọi thứ còn lại đều được làm bằng gỗ, bao gồm cả vành và lốp. Chiếc Bentley này không có động cơ W12 hay V8 dưới nắp capô, nhưng nó vẫn có thể lăn bánh và lái nhờ hệ thống liên kết thanh răng-bánh răng.

Xe nặng khoảng 907 kg, nhẹ hơn đáng kể so với một chiếc Continental GT thật, vốn có thể nặng tới 2.459 kg ở phiên bản hybrid sạc điện mới nhất.

Chiếc Bentley gỗ hiện được trưng bày tại phòng trưng bày của Autosport Group ở Boca Raton, Florida, Mỹ, bên cạnh một loạt xe sang đã qua sử dụng của thương hiệu siêu sang đến từ Crewe, Anh. Đại lý đã quyết định bán nó và dang rao bán trên eBay. Theo thông tin đăng kèm, có một số vết nứt rõ ràng dọc theo một số đường nối và một chút hao mòn trong cabin.

Mức giá chào bán không hề khiêm tốn là 98.900 USD, tương đương một số chiếc Continental GT đã qua sử dụng thực tế.

Mỹ Anh (theo Carscoops)