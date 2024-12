Xe sedan tăng mạnh doanh số nhờ ưu đãi trước bạ

Sau khi ưu đãi lệ phí trước bạ được áp dụng trong ba tháng 9-11, doanh số sedan tăng trưởng 71%, với biên độ tăng lớn nhất ở phân khúc B.

Đợt ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước trong ba tháng 9-11 vừa kết thúc. Đây là lần thứ tư người mua xe được hưởng ưu đãi này trong 4 năm qua. Lần đầu là nửa cuối 2020, lần hai là 12/2021-5/2022, sau đó là nửa cuối 2023. So với các lần trước, đợt giảm lệ phí trước bạ trong 2024 có thời gian áp dụng ngắn nhất, chỉ bằng một nửa trước đó.

Tuy ngắn ngủi, chính sách ưu đãi này đã mang lại nhiều tác động tích cực cho thị trường ôtô Việt Nam, đặc biệt là ở phân khúc sedan, vốn không được ưa chuộng nhiều như xe gầm cao trong nhiều năm qua. Trong khi đó, chính sách ưu đãi cũng tác động tốt lên xe gầm cao, nhưng không mạnh mẽ bằng bởi đây vốn là loại xe đang xu hướng.

Tổng doanh số của thị trường sedan tại Việt Nam (bao gồm sedan cỡ B, C, D) trong ba tháng áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ là 23.154 xe, tăng 71% so với giai đoạn trước đó, ba tháng 6-8.

Mức tăng trưởng cao nhất nằm phân khúc sedan cỡ B với 82%. Sedan ở phân đoạn này vẫn là một lựa chọn hợp thời với người dùng, và các mẫu bán chạy nhất đều là xe lắp ráp trong nước. Trái lại, ở phân khúc C ít sự lựa chọn, các mẫu xe nhập khẩu chiếm tỷ lệ cao (2/5 xe), tỷ lệ tăng trưởng vì thế cũng khiêm tốn hơn, mức 44%. Phân khúc D đang dần thoái trào, Camry - mẫu xe dẫn đầu phân khúc lại là xe nhập khẩu, nên chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ ít tác động, với mức tăng 12,5%.

Nếu so với mức thay đổi của giai đoạn ưu đãi và không ưu đãi trước bạ năm ngoái, ngưỡng tăng doanh số 2024 tốt hơn hẳn. Cụ thể, so sánh giai đoạn 6 tháng cuối 2023 khi áp dụng ưu đãi trước bạ so với nửa đầu 2023 không có ưu đãi, doanh số sedan cỡ B tăng 20,9%, cỡ C tăng 24,3%, còn sedan cỡ D giảm 14,9%. Những tỷ lệ này đều thấp hơn hẳn so với những thay đổi của năm nay.

Trước ưu đãi lệ phí trước bạ 2024 cũng là lúc thị trường trầm lắng bởi tháng Ngâu, bởi vậy mức tăng của giai đoạn 3 tháng sau đó càng mạnh. Trong khi đó vào 2023, ưu đãi lệ phí trước bạ được áp dụng vào cả tháng Ngâu nên mức độ ảnh hưởng cũng giảm đi phần nào.

Ngoài ra, nếu tính doanh số trung bình trong một tháng ở kỳ ưu đãi trước bạ 2024, có 7.718 xe được giao đến khách hàng. Trong 2023, khi ưu đãi trước bạ được áp dụng trong nửa cuối năm, có 38.614 xe bán ra, tương đương mức bán trung bình trong một tháng là 6.436 xe. Tuy thời gian áp dụng ưu đãi trước bạ được rút ngắn trong 2024, số lượng xe bán trung bình trong một tháng lại cao hơn so với kỳ ưu đãi trước bạ vào năm trước.

Khách hàng lựa chọn xe trong một showroom tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Các chuyên gia bán xe nhận định việc áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ ngắn hạn trong năm nay đã phần nào tác động đến tâm lý tranh thủ mua sớm của người dân để kịp hưởng ưu đãi. Ngoài ra các yếu tố khác khiến doanh số tăng đột biến ở tất cả các phân khúc gầm thấp trong năm nay là nền kinh tế dần phục hồi, nhu cầu mua xe của người dân vào dịp cuối năm tăng trưởng mạnh.

Ngoài các phân khúc trên, xe gầm thấp tại thị trường Việt Nam còn có mẫu Hyundai i10 ở phân khúc A, tuy nhiên doanh số chiếm tỷ trọng nhỏ nên không tính vào số liệu trên.

Hồ Tân