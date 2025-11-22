Xe scooter đứng thành tội đồ tại Hàn Quốc

Một thiếu niên điều khiển scooter điện nhưng không có giấy phép gây thương tích nghiêm trọng cho một phụ nữ ở Incheon.

Cảnh sát Hàn Quốc đang cân nhắc trách nhiệm hình sự đối với các công ty cho thuê xe scooter điện sau khi một thiếu niên điều khiển xe scooter điện gây thương tích nghiêm trọng cho một phụ nữ ở Incheon vào tháng 10. Vụ việc làm gia tăng sự phẫn nộ của công chúng đối với dịch vụ vốn đã căng thẳng sau nhiều năm xảy ra tai nạn hay xung đột vỉa hè.

Cảnh sát xác nhận họ đang xem xét liệu các nền tảng cho thuê có tạo điều kiện cho việc điều khiển xe scooter điện không có giấy phép trong vụ tai nạn ở Songdo vào ngày 18/10 hay không. Vụ việc liên quan đến hai học sinh trung học cơ sở đã đâm vào một phụ nữ đang đi bộ cùng con gái nhỏ. Theo báo cáo của cảnh sát, người phụ nữ đã bước ra trước xe scooter điện để bảo vệ con mình, bị hất văng về phía sau và bị thương nặng ở đầu. Hiện nạn nhân vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.

Một người điều khiển xe scooter điện không đội mũ bảo hiểm trên đường phố ở Suwon, tỉnh Gyeonggi. Vi phạm này bị phạt 20.000 won (14 USD). Ảnh: Chosun

Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu các đơn vị cho thuê xe điện có tạo điều kiện cho trẻ vị thành niên mở khóa xe mà không có giấy phép lái xe hợp lệ hay không. Theo luật pháp Hàn Quốc, người điều khiển xe điện phải có giấy phép lái xe máy loại 2, loại giấy phép này chỉ dành cho người từ 16 tuổi trở lên.

Văn phòng Điều tra Quốc gia đã chỉ đạo các sĩ quan cảnh sát Incheon xem xét hành vi "hỗ trợ và tiếp tay" có thể bị buộc tội đối với các công ty cho thuê xe liên quan đến vụ việc, mặc dù các nhà điều tra vẫn chưa triệu tập các quan chức của công ty.

Khảo sát của các phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 16/11 cho thấy 6 nền tảng cho thuê xe lớn vẫn cho phép người dùng bắt đầu chuyến đi mà không cần xác minh giấy phép. Một số ứng dụng hiển thị thông báo nhưng cho phép người dùng bỏ qua, trong khi những ứng dụng khác cung cấp các ưu đãi như phiếu giảm giá để khuyến khích việc xác minh tùy chọn hoặc không đưa ra bất kỳ lời nhắc nào về giấy phép.

Sự mâu thuẫn này đang là trọng tâm của giám sát pháp lý, vì các quy định hiện hành yêu cầu các công ty phải ngăn chặn việc sử dụng trái phép - chứ không chỉ đơn thuần là cảnh báo.

Sự bất bình của công chúng gia tăng trong nhiều năm qua khi scooter điện chuyển từ xu hướng di chuyển của tương lai thành nguồn gốc thường xuyên của các vụ va chạm và tranh chấp dân sự. Theo dữ liệu của cảnh sát năm 2024, hơn một nửa số vụ vi phạm luật giao thông cá nhân không có giấy phép liên quan đến thanh thiếu niên. Dữ liệu tương tự cho thấy các vụ bỏ trốn liên quan đến các thiết bị này cũng bao gồm một tỷ lệ tương tự trẻ vị thành niên.

Các thành phố cũng đang phải vật lộn với gánh nặng bổ sung do scooter điện bị bỏ lại ở khu vực dành cho người đi bộ và hành lang giao thông công cộng. Dữ liệu của chính quyền thành phố Seoul cho thấy hàng chục nghìn chiếc scooter điện như vậy bị loại bỏ mỗi năm chỉ riêng tại Seoul kể từ năm 2021.

Việc trấn áp các vi phạm an toàn của thanh thiếu niên diễn ra vào thời điểm ngành công nghiệp scooter điện dùng chung của Hàn Quốc đang suy giảm. Theo công ty phân tích dữ liệu IGAWorks, tổng số người dùng hoạt động hàng tháng trên 10 nền tảng scooter điện lớn trong tháng 10 giảm xuống còn khoảng 1,24 triệu. Con số này cho thấy mức giảm 14,5% so với cùng kỳ 2024 và giảm đều đặn từ mức đỉnh điểm gần 1,74 triệu xe vào năm 2022.

Vào cuối năm 2024, Swing, từng là nhà điều hành lớn thứ hai cả nước, đã rút khỏi thị trường xe tay ga điện hoàn toàn để tập trung vào xe đạp điện và dịch vụ gọi xe.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)