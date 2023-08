Xe sang Trung Quốc Lynk & Co vào Việt Nam

Các mẫu xe Lynk & Co - thương hiệu thuộc Geely - được phân phối bởi công ty GreenLynk Automotives, với sản phẩm đầu tiên dự kiến ra mắt tháng 10.

Tại lễ công bố phân phối tại Việt Nam chiều 5/8, thương hiệu ôtô đến trừ Trung Quốc nhấn mạnh vào sự khác biệt của các mẫu xe Lynk & Co, là công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Phần lớn mẫu xe Lynk & Co phát triển trên nền tảng CMA Evo (Compact Modular Architecture), động cơ phát triển và sản xuất ở Thụy Điển, xe lắp ráp tại Trung Quốc.

Các mẫu xe của Lynk & Co đều đặt tên theo số thứ tự, và hiện dải sản phẩm đã đủ từ 01-09, riêng mẫu 04 là một chiếc scooter điện có thể gập gọn.

Lynk & Co 01 tại châu Âu. Ảnh: Auto Bild

Nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam - GreenLynk cho biết, sẽ bán các mẫu Lynk & Co gồm 01, 03, 05 và 09. Tuy nhiên, hãng chưa nêu rõ sản phẩm nào sẽ được bán ra đầu tiên vào tháng 10 tới. GreenLynk là một đơn vị thuộc Tasco, tập đoàn đã sở hữu 100% cổ phần SVC Holdings vào năm ngoái. SVC Holdings lại là ông lớn trong mảng phân phối ô tô, gồm nhiều đại lý các thương hiệu lớn như Toyota, Ford hay là nhà nhập khẩu, phân phối Volvo tại Việt Nam. Nhờ vậy, GreenLynk sẽ "hưởng ké" hệ thống 83 showroom trong hệ sinh thái của Tasco.

Dù vậy, hiện công ty này chưa nói rõ hình thức phân phối xe Lynk & Co tại Việt Nam, xây dựng showroom mới hay tận dụng showroom có sẵn.

Trong số các mẫu xe nói trên, 01 là một chiếc SUV cỡ C với nhiều công nghệ tiên tiến, 12 cảm biến siêu âm, 5 radar sóng milimet, 4 camera toàn cảnh, một camera trước và một camera quan sát người lái. Lynk & Co 01 sử dụng động cơ 2 lít, 4 xi-lanh, tăng áp. Đây cũng là xe đầu tiên của hãng bán tại châu Âu từ 2021.

Lynk & Co 03 lại là một chiếc sedan cỡ C, sử dụng động cơ 2 lít, 4 xi-lanh. Lynk & Co 05 cũng là một chiếc SUV cỡ C, nhưng thiết kế lai coupe, động cơ cũng là loại 2 lít, 4 xi-lanh.

Lynk & Co 09 lại là một chiếc SUV hạng trung, phát triển với Volvo, chia sẻ nền tảng SPA với thế hệ thứ hai của mẫu Volvo XC90. Lynk & Co 09 trang bị động cơ tăng áp 2 lít, hộp số tự động 8 cấp, và có các phiên bản mild-hybrid (MHEV).

Lynk & Co là thương hiệu con được Geely lập ra năm 2016, tức 6 năm sau khi mua lại Volvo vào năm 2010 từ tay Ford. Đây là cách để hãng xe Trung Quốc tận dụng tối đa lợi ích mà thương hiệu Thụy Điển mang tới, từ nền tảng công nghệ, kinh nghiệm làm xe tới các triết lý sản phẩm. Lynk & Co ra đời ở Gothenburg, Thụy Điển, tập trung vào sản phẩm cao cấp với khả năng kết nối internet, và nhắm tới phân khúc khách hàng trẻ.

Tại thị trường châu Âu, Lynk & Co không bán xe theo cách truyền thống. Khách hàng không sở hữu xe, mà đăng ký sử dụng theo nhu cầu. Họ có thể thanh toán phí sử dụng xe theo tháng hoặc thời gian cụ thể. Hình thức này - cũng giống thuê xe - cho phép khách hàng có thể đổi sang một chiếc xe mới bất cứ khi nào mà không dính dáng tới những phiền phức thông thường như khi sở hữu.

Lynk & Co là thương hiệu Trung Quốc tiếp theo vào Việt Nam trong vài tháng qua, sau Wuling và Haval. Làn sóng xe Trung Quốc trở nên dồn dập trong 2023, dù thị trường đang gặp khủng hoảng bởi ảnh hưởng chung của nền kinh tế.

