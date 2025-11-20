Thứ năm, 20/11/2025
Xe sang đâm ôtô khách đỗ ven đường, một người tử vong

Quảng NinhChiếc Mercedes Maybach chạy trên đường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đâm vào ôtô khách đỗ ven đường khiến một người chết, một người trọng thương.

Khoảng 1h10 ngày 20/11, trên đường Bãi Cháy, đoạn trước khách sạn Thái Hà, xe Mercedes Maybach do tài xế 25 tuổi điều khiển, hướng từ cầu Bãi Cháy về vòng xuyến Cái Dăm, đã đâm mạnh vào ôtô khách đang đỗ bên lề đường ở hướng ngược lại.

Xe Mercedes đâm xe khách đỗ ven đường, một người tử vong
 
 

Khoảng khắc xe Mercedes đâm xe khách đỗ ven đường. Video từ camera an ninh nhà dân

Chiếc Mercedes xoay ngang, dừng lại phía trước đầu xe khách, phần thân và đầu xe hư hỏng nặng bên phía lái. Hai người trên xe Mercedes bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng người ngồi sau đã tử vong.

Thời điểm tai nạn, trời không mưa, đường khá vắng, có hệ thống chiếu sáng. Công an phường Bãi Cháy đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Hoa

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 20/11. Ảnh: Xuân Hoa

Lê Tân

