Xe sang của Toyota trung thành với động cơ xăng

Century - thương hiệu tách ra từ một dòng xe của Toyota - sẽ tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong thay vì điện hóa như các đối thủ.

Trong nhiều thập kỷ, Century đứng đầu trong hệ thống phân cấp của Toyota. Giờ đây, mẫu xe chủ lực lâu đời này đang bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vào tháng 10, Toyota xác nhận rằng cái tên Century sẽ không còn ám chỉ một mẫu xe mà phát triển thành một thương hiệu riêng, được tạo ra để thách thức thế giới siêu sang gồm Rolls-Royce và Bentley.

Tại Japan Mobility Show vừa qua, Toyota hé lộ tương lai của thương hiệu với chiếc Century Coupe nổi bật, hoàn thiện với màu cam rực rỡ và mang dáng dấp của một chiếc xe hai cửa gầm cao. Thương hiệu vẫn chưa quyết định loại động cơ nào sẽ được sử dụng cho mẫu xe mới, nhưng đã xác nhận không phải là xe điện.

"Đúng vậy, nó sẽ có một động cơ", chủ tịch hệ thống truyền động của Toyota, Takashi Uehara, trả lời CarExpert khi được hỏi về loại động cơ sẽ được sử dụng.

Mẫu Century Coupe tại Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Hustler Hybrid

Tại Nhật Bản, mẫu sedan Century hiện bán ra với động cơ V8, trong khi mẫu SUV Century trang bị động cơ 3.5 V6 hybrid cắm sạc. Để tiết kiệm chi phí, việc Toyota sử dụng một trong hai động cơ này cho mẫu Century tiếp theo là hợp lý. Tuy nhiên, hãng Nhật có thể còn lựa chọn khác.

Khả năng nữa là động cơ V8 tăng áp kép dự kiến trang bị cho Toyota GR GT sắp ra mắt, một cỗ máy hiệu suất cao được định vị cạnh tranh với Mercedes-AMG GT và được cho là sản sinh công suất khoảng 800 mã lực.

Mức công suất này có thể là quá lớn đối với một chiếc xe mang thương hiệu Century, mặc dù Toyota có thể dễ dàng giảm bớt để tạo ra trải nghiệm lái xe êm ái và sang trọng hơn.

Century sedan là mẫu xe Toyota duy nhất trong lịch sử hãng trang bị động cơ V12, với mẫu limousine thế hệ thứ hai (1997-2017) trang bị động cơ xăng 5.0 V12 có tên mã là 1GZ-FE, một phiên bản chạy bằng khí tự nhiên nén cũng được cung cấp tại Nhật Bản.

Động cơ V12 đã được thay thế bằng hệ truyền động hybrid dựa trên động cơ xăng V8 2UR-FSE cho mẫu sedan Century thế hệ thứ ba vào năm 2018, kết hợp loại động cơ được sử dụng trên Lexus LS600h được bán tại Australia năm 2007- 2017.

Động cơ V8 lấy từ cùng một dòng động cơ Toyota/Lexus V8 đã trang bị cho các mẫu xe bao gồm Lexus IS F sedan thể thao, và mẫu coupe RC F tương tự năm 2016-2021.

Century giới thiệu mẫu SUV đầu tiên vào năm 2023 và hiện bán tại Nhật Bản với hệ thống hybrid cắm sạc dựa trên động cơ xăng 3.5 V6, cùng mẫu sedan Century sử dụng động cơ V8.

Là một phần trong chiến lược truyền động đa đường dẫn, Toyota đã phát triển một thế hệ động cơ ICE mới thiết kế cho nhiều ứng dụng toàn cầu khác nhau.

Dòng động cơ ICE mới của Toyota có thiết kế dạng mô-đun, nghĩa là số lượng xi-lanh có thể thay đổi để phù hợp với từng mẫu xe cụ thể, đồng thời các động cơ có thể được lắp đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc cho các cấu hình dẫn động cầu trước, toàn bộ và cầu sau.

Nằm trong chiến lược mở rộng toàn cầu, Century sẽ được phân phối thông qua các đại lý Lexus, chứ không phải các phòng trưng bày độc lập. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về thời điểm ra mắt mẫu Century toàn cầu đầu tiên, cũng như địa điểm bán trên toàn thế giới.

Mỹ Anh