Xe Rolls-Royce độc nhất có ảnh chân dung chó cưng

MỹMẫu xe độc bản Rolls-Royce Spectre được khách hàng yêu cầu cá nhân hóa màu sắc, hình ảnh của chú chó cưng tên Bailey.

Hãng xe Anh vốn nổi tiếng khi cho phép khách hàng cá nhân hóa gần như bất cứ điều gì nhờ bộ phận Bespoke, nơi sản xuất các sản phẩm độc nhất vô nhị cho khách nhà giàu. Tuy nhiên, hãng mới nhận được một yêu cầu đặc biệt từ một khách hàng: tạo ảnh chân dung chú chó cưng thuộc giống Labrador lai Golden Retriever.

Chiếc Rolls-Royce Spectre Bailey được chế tác thủ công theo những tiêu chuẩn khắt khe của chủ nhân, ngoại thất sơn hai tông màu mô phỏng theo bộ lông của Bailey. Phần nắp ca-pô, mui và nắp khoang hàng lý có màu sơn vàng đậm, trong khi thân xe mang màu sơn đặc biệt tên Beautiful Bailey, lấy cảm hứng từ lớp lông mềm ở tai chú chó. Tất cả được phủ lớp kim loại óng ánh Crystal Fusion.

Ngoài ra, đường coachline màu vàng hồng được vẽ thủ công. Logo dấu chân trên đường coachline được lấy khuôn từ chân chú chó Bailey. Logo Spirit of Ecstasy màu vàng hồng.

Nội thất sử dụng da cao cấp và thảm lông dày, với 4 gam màu nội thất với sắc màu đậm nhạt khác nhau tái hiện màu sắc của bộ lông Bailey. Nhiều chi tiết bằng gỗ óc chó.

Tuy nhiên, điểm nhấn chính nằm ở giữa hai ghế sau. Tác phẩm nghệ thuật chạm khắc tinh xảo chân dung của chú chó Bailey từ hơn 180 mảnh gỗ riêng lẻ. Các nghệ nhân của bộ phận Bespoke mất hơn 4 tháng để lựa chọn gỗ, chỉ dùng vân gỗ tự nhiên để tái hiện gương mặt chú chó với hiệu ứng chân thực nhất. Hơn nữa, phần lưỡi của chú chó trong bức chân dung sử dụng 4 loại gỗ mà Rolls-Royce chưa từng dùng trước đây.

Trên táp-lô cũng có chi tiết dấu chân lấy cảm hứng từ Bailey. Bậc cửa chạm khắc dấu chân Bailey bằng vàng hồng có độ bóng cao.

Xe vẫn sử dụng hai môtơ điện công suất 584 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm giúp tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây. Với khối pin 102 kWh, sạc đầy trong 9 giờ bằng trụ sạc 11 kWh, Spectre có thể đi được 530 km trong một lần sạc.

