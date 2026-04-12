Xe rơ-moóc tạt đầu, ép ôtô con rời khỏi lề đường

TP HCMXe rơ-moóc vượt ẩu, không xi-nhan, đánh võng, tạt đầu xe khác, ép xe này ra khỏi phần đường xe chạy trên đường Võ Chí Công, ngày 11/4.

Tình huống giao thông: Tại đường Võ Chí Công (phường Cát Lái, TP Thủ Đức), xe gắn camera đang di chuyển ở làn ngoài cùng bên trái thì một xe tải rơ-moóc vượt lên từ phía sau. Xe này đánh võng và tạt đầu, ép xe gắn camera phải di chuyển ra lề đường và dừng hẳn để tránh va chạm. Trong suốt quá trình, xe tải không bật xi-nhan. May mắn, sự việc không gây tai nạn.

Xe tải rơ-moóc ngang nhiên tạt đầu, ép xe khác vào lề Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Khi có xe tạt đầu bất ngờ, tài xế cần giữ bình tĩnh, quan sát nhanh, chủ động giảm tốc độ và đánh lái nhẹ hoặc dừng hẳn để giảm thiểu nguy cơ va chạm giao thông. Bên cạnh đó, theo luật, phương tiện giao thông được xem là nguồn nguy hiểm cao độ, chính vì thế tài xế cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định an toàn, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ và không gây hấn với các phương tiện khác khi có bất đồng giao thông trên đường.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng trên đường bị xử phạt 40-50 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng, và tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Phạm Hải