Xe quân đội đón học sinh thoát điểm ngập

Trường THCS Cổ Nhuế 2 nhờ bốn xe quân đội chở gần 1.000 học sinh tới điểm tập kết khô ráo, chờ bố mẹ đón, đầu chiều 30/9.

Cô Phùng Thị Thu Huyền, hiệu trưởng trường THCS Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc, cho biết có mặt ở trường từ 6h30 sáng nay. Thời điểm này, Hà Nội đã mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, song trường và khu vực cổng không ngập, nhiều học sinh cũng đã tới lớp. Do đó, trường không thông báo nghỉ học.

Từ sau 7h30, trời mưa như trút khiến hàng loạt đường ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có đường vào trường THCS Cổ Nhuế 2. Liên hệ phường Đông Ngạc, cô Huyền được hướng dẫn và kết nối với đơn vị bộ đội trên địa bàn.

Theo cô Huyền, khoảng 11h, bốn xe chuyên dụng tới trường Cổ Nhuế 2, đưa gần 1.000 học sinh tới hai điểm tập kết khô ráo, cách trường khoảng 200-500 m để phụ huynh tiện đón con. Mỗi xe chở được khoảng 30 học sinh một chuyến, đi kèm có giáo viên. Tới 13h30, việc đưa đón hoàn tất, tất cả học sinh về đến nhà an toàn lúc 15h cùng ngày.

"Tôi thở phào. Giữ gần 1.000 học sinh trong trường mà bị cô lập, không ra ngoài được thì rất lo", cô Huyền nói. "Cô trò được phường và các đơn vị hỗ trợ rất nhiệt tình".

Ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch phường Đông Ngạc, cho biết trên địa bàn có 5 xe chuyên dụng của quân đội, được huy động tối đa để phục vụ người dân có nhu cầu. Đến trưa nay, phường chỉ có trường Cổ Nhuế 2 bị ảnh hưởng và cần huy động xe chuyên dụng hỗ trợ.

Xe quân đội chở học sinh trường THCS Cổ Nhuế 2 tới điểm tập kết để bố mẹ đón, trưa 30/9. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ. Ở Hà Nội, riêng trong hai tiếng từ 11h đến 13h, lượng mưa đo được lên tới 150 mm. Mưa kéo dài khiến toàn thành phố ghi nhận 65 điểm ngập úng, chủ yếu ở khu vực nội đô và cửa ngõ phía Tây.

Hàng loạt trường cho nghỉ hoặc đón học sinh muộn, một số trường ngoài công lập như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Marie Curie, Đa Trí Tuệ và Lê Quý Đôn tổ chức trông giữ hoặc cho học sinh ăn tối miễn phí, sẵn sàng phương án để các em ở lại trường đêm nay.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường quản lý chặt học sinh, việc di chuyển của các em phải có sự phối hợp giữa trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền. Trong thời gian ở trường, các em phải được trang bị đầy đủ nước uống, lương thực.

