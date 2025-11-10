Xe phát nổ giữa thủ đô Ấn Độ, 13 người chết

Chiếc xe dừng đèn đỏ rồi bất ngờ phát nổ ở khu vực đông dân của New Delhi, khiến ít nhất 13 người chết và 24 người bị thương.

Cảnh sát thủ đô Delhi cho biết chiếc xe phát nổ khi dừng đèn đỏ ở con phố gần Red Fort (Pháo đài Đỏ) lúc gần 19h tối nay. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau vụ nổ, trong đó nhiều thi thể bị biến dạng.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Delhi nói ít nhất 6 phương tiện và 3 chiếc xe ba bánh gần đó đã bốc cháy, nhưng đội cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột lửa bốc lên từ những chiếc xe bốc cháy, hoảng loạn bao trùm khu vực vốn đông đúc người qua lại.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và cửa sổ nhà rung lên", một người dân sống gần hiện trường nói với NDTV.

Hiện trường vụ nổ xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 10/11. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát New Delhi Sanjay Tyagi cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Đội chống khủng bố và Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thành phố đã có mặt ở hiện trường để đánh giá tình hình, sau khi một viên đạn thật được tìm thấy trên mặt đất gần vụ nổ.

Theo truyền thông địa phương, thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ và bang đông dân Uttar Pradesh, giáp ranh với Delhi, đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vài giờ sau khi giới chức Ấn Độ thu giữ khoảng 360 kg hóa chất amoni nitrat, vốn được dùng để chế tạo thuốc nổ, cùng nhiều vũ khí, đạn dược từ căn nhà thuê của một người Kashmir tên là Muzammil tại Faridabad, bang Haryana.

Muzammil, giảng viên Đại học Al Falah, được cho là bị truy nã trong vụ án liên quan đến tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed ở thành phố Srinagar. Hiện chưa rõ vụ bắt giữ Muzammil có liên quan tới vụ nổ ở Delhi hay không.

Thanh Tâm (Theo NDTV, Reuters)