Vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moskva, gần nơi trung tướng Sarvarov bị ám sát, khiến hai cảnh sát giao thông Nga bị thương nặng.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự sau vụ ôtô phát nổ gần đồn cảnh sát trên đường Yeletskaya ở phía nam thủ đô Moskva rạng sáng nay, khiến hai cảnh sát giao thông bị thương nặng. "Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y đang xác định tình huống dẫn đến sự việc", cơ quan này cho hay.

Xe phát nổ gần nơi tướng Nga bị ám sát Hiện trường vụ nổ ôtô ở phía nam Moskva, Nga, ngày 24/12. Video: RIA Novosti

Vụ nổ xảy ra hai ngày sau khi trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, bị ám sát trên đường Yasenevaya. Quả bom cài dưới gầm xe của ông Sarvarov phát nổ chỉ vài giây sau khi phương tiện di chuyển. Đường Yeletskaya và đường Yasenevaya nằm giao nhau.

Giới chức Nga cho biết đang điều tra theo nhiều hướng, trong đó có khả năng tình báo Ukraine đứng sau vụ ám sát.

Ukraine vẫn chưa lên tiếng về thông tin. Tình báo Ukraine từng thừa nhận tiến hành một số vụ ám sát các sĩ quan cấp cao Nga bằng phương thức cài bom xe.

Trung tướng Yaroslav Moskalik, phó lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, hồi tháng 4 cũng thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại thành phố Balashikha, phía đông thủ đô Moskva.

Tháng 12/2024, một quả bom phát nổ tại khu vực đông nam Moskva khiến trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh Lực lượng Phòng hóa, sinh học, phóng xạ Nga, cùng trợ lý là thiếu tá Ilya Polikarpov thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo RIA Novosti, Reuters)