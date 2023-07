Xe Phantom của ông Trịnh Văn Quyết – siêu phẩm một thời giá hơn 24 tỷ đồng

Phantom Lửa thiêng (Sacred Fire) là sedan siêu sang hàng thửa của ông Trịnh Văn Quyết (FLC), về nước từ năm 2015 theo diện chính hãng. Trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn do nhà phân phối Rolls-Royce ở Việt Nam lên ý tưởng, chỉ duy nhất Lửa Thiêng được xuất xưởng, năm phiên bản còn lại không được sản xuất do không có khách hàng đặt.

Bộ sưu tập bao gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).