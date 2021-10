'Xe nhật bền hơn, an toàn hơn nhưng xe Hàn bán đúng giá hơn'

Đó là nhận định của gần 5.000 độc giả VnExpress qua bảng thăm dò các yếu tố liên quan xe Hàn, xe Nhật.

Bảng thăm dò do VnExpress đưa ra trong ba ngày từ 9-11/10 có gần 5.000 độc giả tham gia. Kết quả như sau:

Tiêu chí Lựa chọn Tỷ lệ (%) Độ bền Xe Hàn 9% Xe Nhật 71% Tuỳ dòng xe 7% Như nhau 13% Vận hành đầm chắc, an toàn Xe Hàn 9% Xe Nhật 57% Tuỳ dòng xe 25% Như nhau 9% Chi phí sử dụng tiết kiệm Xe Hàn 11% Xe Nhật 61% Tuỳ dòng xe 15% Như nhau 13% Giá bán sát với giá trị xe Xe Hàn 39% Xe Nhật 36% Tuỳ dòng xe 16% Như nhau 9%

Theo 4 yếu tố trong bảng khảo sát: xe Nhật chiếm ưu thế tới 3 tiêu chí là độ bền, khả năng vận hành an toàn và chi phí sử dụng tiết kiệm. Xe Hàn chỉ được nhận định hơn xe Nhật ở yếu tố "Giá bán sát với giá trị xe", dù kết quả chênh lệnh không đang kể, cụ thể 39% cho xe Hàn và 36% cho xe Nhật.

Đầu tiên, về độ bền, tới 71% độc giả cho rằng xe Nhật bền hơn, trong khi xe Hàn chỉ là 9%. Trong các chủ đề bàn về độ bền, nhiều độc giả cho rằng nền công nghiệp xe hơi cũng như công nghệ cơ khí, luyện kim và sản xuất của Nhật, Đức, Mỹ đi trước Hàn Quốc nhiều năm, nên độ bền của xe sẽ tốt hơn. Một số độc giả khác lại cho rằng, thực tế sử dụng xe Hàn cũng bền không kém xe Nhật.

Tiêu chí thứ hai, khả năng vận hành đầm chắc và an toàn, độc giả chọn xe Nhật cũng áp đảo với 57% so với xe Hàn cũng chỉ 9%. Khá nhiều độc giả ý kiến một số dòng xe Nhật bồng bềnh, không có gì để hỏng hay thậm chí là thùng tôn di động, đồng thời không ít độc giả cho rằng xe nhiều công nghệ như của Hàn Quốc sẽ cho sự đầm chắc và an toàn hơn. Nhưng con số bình chọn đang ngược lại. Cũng ở hạng mục này, 25% ý kiến cho rằng xe nào vận hành tốt hơn còn tuỳ từng dòng xe.

Ở tiêu chí chi phí sử dụng tiết kiệm, một tiêu chí quan trọng với người sử dụng xe phổ thông, 61% độc giả cho rằng sử dụng xe Nhật tiết kiệm hơn trong khi xe Hàn chỉ 11%. Có một số dòng xe Hàn qua thời gian dài trải nghiệm của khách hàng Việt cho thấy tiết kiệm nhiên liệu và chi phi bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng còn rẻ hơn một số xe Nhật, điển hình như Kia Morning. Vì vậy, 15% độc giả vẫn tin rằng tuỳ loại xe thì chi phí sử dụng sẽ khác nhau, không nhất thiết phải là xe Hàn hay xe Nhật.

Giá bán sát với giá trị xe là tiêu chí duy nhất xe Hàn được đánh giá nhỉnh hơn xe Nhật dù không đang kể. Thực tế cho thấy, ở cũng phân khúc, xe Hàn luôn có giá hấp dẫn hơn xe Nhật dù nhiều trang bị hơn. Tuy nhiên, sự hấp dẫn này cũng không giúp lượt bình chọn của độc giả áp đảo được xe Nhật. Đồng thời ở tiêu chí này nhiều độc giả vẫn cho rằng tuỳ dòng xe chiếm tới 16%.

Để hiểu rõ hơn về việc xe Nhật, xe Hàn có những điểm mạnh, điểm yếu nào, cũng như cung cấp cho độc giả góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia kỹ thuật và bán hàng, VnExpress tổ chức tọa đàm Car Talks số 2 với chủ đề "Xe Hàn hay xe Nhật tốt hơn" vào 20h-21h thứ 4, ngày 13/10. Độc giả có thể nêu quan điểm của mình về vấn đề này cũng như đặt câu hỏi cho các diễn giả ở phần Bình luận bên dưới đây.

Nguyên Vũ