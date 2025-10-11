Xe mới của Honda đắt hàng ngoài dự kiến

Nhật BảnHonda dự kiến bán 300 chiếc Prelude mỗi tháng, nhưng đã nhận được 2.400 đơn hàng chỉ sau một tháng.

Prelude trở lại, và nỗ lực của Honda trong việc đặt cược vào sự hoài cổ và hiệu suất hybrid đã được đền đáp. Chỉ một tháng sau khi mẫu coupe hai cửa ra mắt vào ngày 5/9, Honda cho biết đã nhận được 2.400 đơn đặt hàng tại Nhật Bản.

Con số này cao hơn khoảng 8 lần so với dự kiến của Honda, mặc dù Prelude có giá bán 6.179.800 yen (khoảng 41.100 USD). Mức giá này không chỉ cao so với tiêu chuẩn của Honda mà còn đắt hơn cả mẫu xe hiệu suất cao Nissan Z với động cơ V6 mạnh 400 mã lực, có giá khởi điểm 5.497.800 yen (36.300 USD).

Prelude 2025 tại một đại lý Honda ở Nhật Bản. Ảnh: Ryo

Để theo kịp nhu cầu tăng đột biến, Honda đang thực hiện những điều chỉnh. Một số đại lý đã tạm dừng nhận đơn đặt hàng mới, và bản thân Honda cũng đang tăng cường sản xuất để đáp ứng các đơn hàng hiện có. Hãng cho biết họ muốn "càng nhiều khách hàng càng tốt" được cầm lái, và với khởi đầu thuận lợi này, đồng nghĩa với việc mở rộng sản xuất vượt xa mong đợi.

Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là Honda không thu hút được làn sóng khách hàng trẻ tuổi với Prelude. Thay vào đó, chính thế hệ Gen X và nhóm người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh (baby-boomer), tức độ tuổi 50 và 60, mới là những người đang săn đón chiếc xe hybrid hai cửa mới này.

Cả hai thế hệ đều có những người yêu thích những kỷ niệm đẹp về những chiếc Prelude trước đây, những người sẵn sàng chi thêm một chút để tìm lại một phần tuổi trẻ. Phiên bản hiện đại này của chiếc xe có thể không thô sơ như bản gốc, nhưng vẫn thiết thực và tinh tế.

Sự phân bổ màu sắc cũng nói lên rất nhiều điều về người mua. Phần lớn (63%) chọn màu trắng ngọc trai ánh trăng làm màu sơn ngoại thất, 16% chọn xám ánh kim Meteoroid, 11% chọn đen ngọc trai pha lê, và chỉ 10% chọn màu đỏ lửa.

Prelude mới được phát triển trên nền tảng hybrid e:HEV của Honda. Trái tim của hệ thống này là động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2 lít, sản sinh công suất 141 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 182 Nm tại 4.500 vòng/phút. Một môtơ điện sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Tổng công suất đạt mức 200 mã lực và 315 Nm.

Honda Prelude mới dự kiến được bán tại Mỹ vào cuối mùa thu năm nay. Mức giá và chi tiết công bố khi bán ra.

Mỹ Anh (theo Carscoops)